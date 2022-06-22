Хорошая и нейтральная новости в одном флаконе.

Занимательная пародийная «королевская битва» Fall Guys в своё время стала сенсацией столь крупных масштабов, что про данный проект хоть краем уха, но слышал каждый, кто минимально интересуется игровой промышленностью. Правду жизни, впрочем, отменить невозможно: Fall Guys со временем многим наскучила и растеряла свою пользовательскую базу. Наиболее верным решением для выхода из такой ситуации традиционно был переход на условно-бесплатную модель распространения; и вот, отныне в Fall Guys при желании можно играть бесплатно.

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Вместе с тем разработчики сняли Fall Guys с продажи в Steam и перенесли своё творение в Epic Games Store. Зачем это было сделано, ведь EGS куда менее распространённый сервис, чем Steam, вопрос пока открытый, но имеем, что имеем.

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Чтобы отметить второе рождение Fall Guys разработчики запустили в игре свежий сезон с новыми наградами и боевым пропуском. Напомним, что релиз Fall Guys состоялся в начале августа 2020 года — за это время игра получила массу обновлений и даже сумела попасть в Книгу рекордов Гиннеса как самая загружаемая игра в истории PlayStation Plus.