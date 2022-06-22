PC-версия фэнтезийного ответвления Borderlands под названием Tiny Tina’s Wonderlands подразумевалась как временный эксклюзив Epic Games Store. Так оно и оказалось, однако продолжительность этой эксклюзивности стала для многих адептов магазинчика дядюшки Гейба приятным сюрпризом: уже завтра Tiny Tina’s Wonderlands выйдет в Steam (но не в России).
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Параллельно со Steam-релизом игра также получит небольшое платное дополнение Mirrors of Mystery, посвящённое освобождению потерянных душ из цепких лап некоего местного злодея Фёдора.
Tiny Tina’s Wonderlands поступила в продажу в конце марта и получила достаточно тёплые пользовательские отзывы. К сожалению, поскольку игра издаётся 2K Games, которая входит в состав Take-Two Interactive, проявившей по отношению к российским геймерам крайне враждебную политику, в нашей стране легально в Tiny Tina’s Wonderlands поиграть невозможно. Что, конечно, вряд ли остановит заядлых геймеров, но тем не менее.