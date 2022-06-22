Сегодня CD Projekt RED вместе с партнёрами из Tabletop Games и CMON запустили Kickstarter-кампанию по сбору средств на настольную игру «Банды Найт-Сити» по мотивам Cyberpunk 2077. В целом на сбор средств проекту выделили две недели, однако необходимую сумму в размере $100 тыс. удалось собрать всего за несколько минут после старта, а на момент написания данной заметки сумма привлечённых средств перевалила за $217 тысяч.
реклама
Настолка подразумевает отыгрыш за главарей местных банд и их попытки установления полного контроля над Найт-Сити. Допускается игра как с самим собой, так и с друзьями — всего до четырёх участников. Обещают свободу выбора, нелинейное повествование и встречу со старыми знакомыми персонажами.
Запуск настолки в продажу, судя по описанию, состоится не раньше лета следующего года.