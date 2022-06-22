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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Настольная игра по Cyberpunk 2077 моментально собрала необходимую сумму на Kickstarter
Что было вполне предсказуемо.
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Сегодня CD Projekt RED вместе с партнёрами из Tabletop Games и CMON запустили Kickstarter-кампанию по сбору средств на настольную игру «Банды Найт-Сити» по мотивам Cyberpunk 2077. В целом на сбор средств проекту выделили две недели, однако необходимую сумму в размере $100 тыс. удалось собрать всего за несколько минут после старта, а на момент написания данной заметки сумма привлечённых средств перевалила за $217 тысяч.

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Настолка подразумевает отыгрыш за главарей местных банд и их попытки установления полного контроля над Найт-Сити. Допускается игра как с самим собой, так и с друзьями — всего до четырёх участников. Обещают свободу выбора, нелинейное повествование и встречу со старыми знакомыми персонажами.

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3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Запуск настолки в продажу, судя по описанию, состоится не раньше лета следующего года.

#cyberpunk 2077
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