Что было вполне предсказуемо.

Сегодня CD Projekt RED вместе с партнёрами из Tabletop Games и CMON запустили Kickstarter-кампанию по сбору средств на настольную игру «Банды Найт-Сити» по мотивам Cyberpunk 2077. В целом на сбор средств проекту выделили две недели, однако необходимую сумму в размере $100 тыс. удалось собрать всего за несколько минут после старта, а на момент написания данной заметки сумма привлечённых средств перевалила за $217 тысяч.

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Настолка подразумевает отыгрыш за главарей местных банд и их попытки установления полного контроля над Найт-Сити. Допускается игра как с самим собой, так и с друзьями — всего до четырёх участников. Обещают свободу выбора, нелинейное повествование и встречу со старыми знакомыми персонажами.

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Запуск настолки в продажу, судя по описанию, состоится не раньше лета следующего года.