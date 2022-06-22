Почему морпехам, SWAT, ФБР и «морским котикам» можно, а Росгвардии нельзя?

Фотографии, художественные фильмы, видеоигры — всё это сегодня можно использовать, дабы воздействовать на общественное сознание, создавая иллюзии и просто приятные глазу картинки. Голливудская фабрика грёз занимается этим уже больше века, в том числе популяризацией таких крайне неоднозначных вещей, как войны и различные силовые ведомства вроде Корпуса морской пехоты, подразделения «морских котиков» и других. В российских властных кулуарах подумали, что американский опыт в данном направлении можно применить с пользой и для отечественных силовых структур — например, для Росгвардии.

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О том, что глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предлагает использовать компьютерные игры «в целях продвижения патриотических ценностей», сегодня сообщило издание «Коммерсантъ». Издание ознакомилось с письмом Хинштейна в адрес директора Росгвардии Виктора Золотова. В нём Хинштейн пишет, что видеоигры можно применять в том числе для «формирования позитивного образа Росгвардии, героизации ведомства и его истории», что «может иметь исключительно важное значение».

Вскоре «Коммерсантъ» получил ответ непосредственно от Росгвардии, в котором подтверждается получение письма и что «ведётся проработка этой инициативы». По мнению Хинштейна, Росгвардии, будучи самым молодым из российских силовых ведомств, было бы целесообразно использовать «новые формы медиакоммуникаций». В перспективе практику можно распространить и на другие ведомства.

Впрочем, идея это одно, а вот её реализация — это уже совсем другое. «Коммерсантъ» побеседовал с представителем одной из крупных международных студий разработки игр, который уточнил, что крайне маловероятно, что российские разработчики возьмутся за производство подобного проекта под страхом санкций, а также принимая во внимание текущую геополитическую обстановку. Проще говоря, сейчас не лучшее для того время.

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Сама идея популяризации Росгвардии посредством видеоигр витает в воздухе уже давно: по сведениям «Коммерсанта», разговоры об этом велись ещё полгода назад, то есть, задолго до событий, стартовавших в конце февраля, и в которых Росгвардия играет одну из ведущих ролей.