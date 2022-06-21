Там даже на основное — Battlefield — ресурсов уже нет, а вы про какую-то Mirror’s Edge.

Студия DICE, безусловно, в первую очередь известна как основной разработчик игр серии Battlefield. Именно эта франшиза принесла коллективу по-настоящему всемирную известность, однако портфолио компании на данной франшизе вовсе не заканчивается: DICE также является разработчиком Mirror’s Edge, и после вышедшего в 2016 году сравнительно неплохого продолжения в лице Mirror’s Edge Catalyst многие геймеры рассчитывают, что в перспективе студия вернётся к данной славной серии.

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Вернуться-то, быть может, и вернётся, но явно не в обозримой перспективе. Общаясь и журналистами, новая руководительница DICE Ребека Кутаз сообщила об отсутствии в студии свободных ресурсов для производства новых игр в духе Mirror’s Edge, поскольку основной приоритет сейчас — Battlefield.

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Попутно госпожа Кутаз признала, что запуск Battlefield 2042 стал для всех, включая рядовых разработчиков, большим разочарованием. Чтобы более-менее привести проект в порядок, потребовались долгие пострелизные месяцы, но теперь от пользователей всё-таки стали поступать положительные отзывы.