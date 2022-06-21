А в мёртвой игре вообще надо какие-то изменения вносить?

Как известно, в Battlefield 2042 друг другу по традиции противостоят Россия и США. После известных событий, стартовавших в конце февраля, некоторых изнеженных беззаботной жизнью и отсутствием потрясений геймеров факт необходимости играть под российским флагом стал вводить в состояние дискомфорта, и британское издание Eurogamer задало новому руководителю DICE Ребеке Кутаз вопрос касательно возможного удаления российской фракции из Battlefield 2042 — на манер удаления российских команд и национальной сборной из FIFA 22 и других спортивных игр от Electronic Arts.

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По словам госпожи Кутаз, в Battlefield 2042 такое действие не планируется, и главная на то причина — сложность осуществления. Дело в том, что сюжет Battlefield 2042 крепко завязан на противостоянии США и России в пережившем череду климатических катастроф мире, где две данных державы сформировали центры силы, притягивающие к себе так называемых неприкаянных — людей, потерявших в результате катаклизмов и войн свои первоначальные государства. Просто так взять и изъять из игры одну из главных действующих сторон невозможно.

Тем не менее, как уточнила Кутаз, некоторые изменения в игровом контенте Battlefield 2042 на фоне специальной операции всё же были внесены. Какие конкретно, не уточняется, но рискнём предположить, что это двусмысленные ситуации, которые при желании можно трактовать в неприглядном виде.

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Радоваться, впрочем, пока рано. Очевидно, что в следующей части серии привычная российская фракция уже не будет применяться.