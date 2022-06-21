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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Blizzard обещает пустить в «бету» Overwatch 2 всех, кто оставят соответствующие заявки
Похоже, таки поиграем.
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Недавно Blizzard объявила о том, что 28 июня проведёт второй этап бета-тестирования Overwatch 2: с внесёнными по итогам первого этапа изменениями и с новым игровым персонажем — Королевой Стервятников (Junker Queen). Поначалу в описании грядущего бета-тестирования упоминалось, что в него пустят всех, кроме жителей России, Беларуси и Китая, затем соответствующую пометку удалили, и вот, теперь добавили дополнительное пояснение.

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Как гласит обновлённая заметка в разделе часто задаваемых вопросов и ответов, Blizzard планирует не позднее 14 июля предоставить доступ к бета-тестированию всем игрокам, подавшим соответствующие заявки на участие. Важно отметить, что Blizzard выделила слово «всем», то есть, по всей видимости, компания отказалась от предыдущего плана «изолировать™» три государства либо же изначально допустила ошибку в описании. Впрочем, не стоит исключать, что нас ждут неприятные сюрпризы.

Второй этап бета-тестирования будет проходить в несколько волн: непосредственно 28 июня поиграть сможет лишь небольшая группа пользователей, ну а затем Blizzard будет расширять «охват». Первое расширение запланировано на 5 июля. Гарантированно приступить к бета-тестированию 28 июня смогут только те, кто приобрели комплект Overwatch 2 «Пост наблюдения». В России, понятное дело, это сделать временно невозможно. А насколько временно — вопрос настежь открытый.

Напомним, что в Overwatch 2 игроков ждёт знакомство с изменёнными правилами игрового процесса, главным и основополагающим из которых стал переход от формата «6 на 6» к формату «5 на 5» (удалён один персонаж-танк). Также Blizzard отказалась в сиквеле от ротации карт типа «Захват точек», заменив их на целый набор карт из нового режима «Натиск».

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Релиз Overwatch 2 в раннем доступе (без PvE-составляющей) запланирован на 4 октября.

#blizzard #overwatch 2
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Blizzard обещает пустить в «бету» Overwatch 2 всех, кто оставят соответствующие заявки
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