На экономическом форуме в Катаре Илон Маск (Elon Musk) коснулся проблем, препятствующих оформлению сделки по покупке активов Twitter, и ресурс CNBC упорядочил и обобщил его лаконичные высказывания. Больше всего, как можно догадаться, Маска беспокоит доля сомнительных учётных записей в ежедневной активной аудитории Twitter – он не доверяет заявлениям руководства социальной сети о том, что этот показатель не превышает 5%.
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Во-вторых, миллиардеру нужно собрать достаточную сумму для покупки акций Twitter по заявленной цене. Какое количество заёмных средств нужно привлечь Маску, он не уточняет, но именно благосклонность кредиторов беспокоит его с точки зрения финансового обеспечения сделки.
В-третьих, Маск не до конца уверен, когда можно будет добиться одобрения сделки акционерами Twitter. Голосование по этому вопросу должно состояться в конце июля или начале августа. Положительный исход голосования не гарантируется, и это тоже беспокоит миллиардера.