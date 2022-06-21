Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Alien Isolation активно работают над новым проектом уже на протяжении четырёх лет
Стесняемся спросить, а где результаты?
анонсы и реклама
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming OC Pro за 60тр</b>
3060 ASUS за 50тр в Ситилинке
6700XT подешевела в ДВА с ПОЛОВИНОЙ раза
3050 Gigabyte сильно дешевле 40 тр
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti за 80 тр в Регарде

О том, что команда студии Creative Assembly, занимавшаяся созданием крайне удачного хоррора Alien Isolation, уже на протяжении нескольких лет трудится над новым научно-фантастическим проектом в полностью новой вселенной, нам известно уже сравнительно давно. Теперь же появились более точные сведения: работа ведётся уже более четырёх лет, с первой половины 2018 года.

реклама

Из слов креативного директора проекта Алистера Хоупа следует, что хоть коллектив и работает над проектом в новой франшизе, но основа для него ранее уже была создана — по всей видимости, в виде литературного или кинематографического произведения. По крайней мере, как утверждает Хоуп, разработчики уделяют внимание «аутентичности» и полностью следуют некому «исходному материалу». Впрочем, не стоит исключать и трудности перевода либо неверное истолкование сказанных художественным руководителем проекта слов.

анонсы и реклама
-45000р на 6800XT ASUS
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3050 Gigabyte Eagle - 38 тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

На этом с «подробностями» проекта пока всё. Хотелось бы верить, что долго Creative Assembly нас мучить неизвестностью не станет: четыре года — достаточный срок, чтобы уже начать активно публиковать хотя бы концепт-арты новинки.

#creative assembly
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Прохладно принятая игроками Total War Warhammer 3 закономерно растеряла практически весь «онлайн»
Геймеры уничтожают рейтинг Total War Warhammer III из-за отсутствия поддержки игры
Создатели Total War готовят новый крупный проект на базе Unreal Engine 5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 самых популярных SSD объемом 1 ТБ в июне 2022 года
53
Microsoft заблокировала загрузку Windows и начала блокировать обновления — решаем проблему
32
Биткоин может упасть до нуля – что будет с курсом криптовалюты летом 2022 года
26
Насколько плоха клавиатура за 600 рублей - мини-обзор мембранки A4Tech FKS10
38
Во время криптолихорадки 2021 года майнеры купили видеокарт на $15 млрд, но цены снижаются медленно
6
Ретроклокинг: история Super HEDT
8
Биткоин во время ковид-кризиса 2020 и сегодня: сходства и различия, перспективы восстановления
25
Мои впечатления от игры Dragon Age: Inquisition. Часть 4
6
Фестиваль демоверсий в Steam - на какие игры стоит обратить внимание
10
Postal: Brain Damaged - психоделическая шизофрения, возведенная в абсолют
3

Сейчас обсуждают

Kasyan
13:29
Скажу что тебя в гугле забанили! https://www.avito.ru/yuzhno-sahalinsk?q=lg+27gl850 Здесь продавец даже троллит ДНС.
Впервые за 7 лет доллар опустился ниже 55 рублей
Твоя мамка
13:28
А потом такие сидуны пишут что никакого прогресса нет
Видеокарты AMD Radeon RX 8000 и NVIDIA GeForce RTX 5000 выйдут в 2024г и получит 3-нм техпроцесс
Твоя мамка
13:27
А аэмдэшные дурачки 7кокометровые до сих пор зглатывают у 14нм
Видеокарты AMD Radeon RX 8000 и NVIDIA GeForce RTX 5000 выйдут в 2024г и получит 3-нм техпроцесс
N1ghtwish
13:26
Идиот, ты что за говнище с FullHD\75hz матрицей ? Мда, таких идиотов я в жизни не встречал, чтобы спутать монитор на топовой 1440p\IPS\180hz матрицей с каким-то мусором, за который и 10ку жалко дать.
Впервые за 7 лет доллар опустился ниже 55 рублей
Алексей Попов
13:26
И как обычно, нокту не преплюнет.
ID-Cooling анонсировала суперкулер SE-70AD с двухсекционным радиатором
Михаил Невский
13:26
Нет, там разное дно. Раньше дно из-за дифицита, сейчас из-за избытка. Берегите пока не подорожало.
Рынок полупроводниковых компонентов достигнет дна во втором квартале 2023 года
neSaint
13:26
Затянули - еще лет 5-7 и никто и не купит этот Remaster так -как Unreal будет ассоциироваться только с движком Valve вот молодцы - монетизировали свой HL1 в BlackMesa, если не тормоза еще и HL2 рамаст...
Клифф Блезински и Nightdive Studios хотят сделать ремастер Unreal
Appengamer
13:25
Походу геймеры только ноют на форумах, а видеокарт не покупают даже по упавшим ценам)) ROFL https://www.youtube.com/watch?v=kklQ8GdPTqI
Рынок полупроводниковых компонентов достигнет дна во втором квартале 2023 года
Denis Belokopytov
13:23
Никаких АСИКов не будет, хватит писать ерунду. В целом падение на 500$ вполне реально.
Известный майнер назвал условия для перехода Эфира на PoS – криптозима и падение курса до $500
Hellbeast
13:19
Ты вон с такими шуточками, можешь взять своего поддувалу арестовича и пойти попримерять другу другу бороду
Впервые за 7 лет доллар опустился ниже 55 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем