О том, что команда студии Creative Assembly, занимавшаяся созданием крайне удачного хоррора Alien Isolation, уже на протяжении нескольких лет трудится над новым научно-фантастическим проектом в полностью новой вселенной, нам известно уже сравнительно давно. Теперь же появились более точные сведения: работа ведётся уже более четырёх лет, с первой половины 2018 года.
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Из слов креативного директора проекта Алистера Хоупа следует, что хоть коллектив и работает над проектом в новой франшизе, но основа для него ранее уже была создана — по всей видимости, в виде литературного или кинематографического произведения. По крайней мере, как утверждает Хоуп, разработчики уделяют внимание «аутентичности» и полностью следуют некому «исходному материалу». Впрочем, не стоит исключать и трудности перевода либо неверное истолкование сказанных художественным руководителем проекта слов.
На этом с «подробностями» проекта пока всё. Хотелось бы верить, что долго Creative Assembly нас мучить неизвестностью не станет: четыре года — достаточный срок, чтобы уже начать активно публиковать хотя бы концепт-арты новинки.