Время от времени в GOG проходят акции, в рамках которых можно бесплатно забрать тот или иной игровой подарок. К сожалению, из-за недружественных действий руководства CD Projekt по отношению к российским пользователям, GOG больше нельзя спокойно использовать как магазин игр, однако некоторые подарки в нём всё же активируются. Среди них — фантастический боевик Flashback родом прямиком из начала 1992 года.
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Привычный «баннер» с раздачей в случае с Flashback при этом с российского IP-адреса может не отображаться, однако активация подарка всё же остаётся доступной. Для этого нужно либо перейти по прямой ссылке (https://www.gog.com/giveaway/claim) на раздачу, либо воспользоваться VPN. Второй вариант не всегда панацея, поскольку ваша учётная запись оформлена как российская. При использовании первого варианта не пугайтесь, если появившееся окно будет внешне напоминать инструмент отладки страниц в браузере: это нормально.
Flashback представляет собой 2D-боевик, действия которого разворачиваются в середине XXII века на Титане — отдалённом спутнике Сатурна. Недавно, к слову, было анонсировано прямое продолжение Flashback, которое должно выйти до конца текущего года. Вот так некоторые проекты обретают новую жизнь спустя тридцать лет.