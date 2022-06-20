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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В стратегии Dune Spice Wars появился мультиплеер
Сейчас бы выпускать игры без него.
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Будучи проектом, поступившим в продажу в раннем доступе, от Dune Spice Wars многого никто не ожидал. Что стало неприятным сюрпризом — это отсутствие внятного мультиплеера. Осознав, что в современном мире выпускать игры без привычной сетевой функциональности недопустимо, в Shiro Games нацелились на скорейшее внедрение мультиплеера. И вот, сегодня он в игре появился.

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После установки обновления у игроков появится возможность устраивать «замесы» в режиме «2v2» и «каждый сам за себя» (FFA), приняв на себя командование одной из четырёх доступных в ранней версии Dune Spice Wars фракций. На случай, если играть не с кем, разработчики оставили возможность игры против ИИ, уровень сложности которого варьируется от лёгкого до «безусного».

Dune Spice Wars вышла в раннем доступе в конце апреля и получила достаточно высокие пользовательские оценки. Очевидно, к полноценному релизу, который, по плану, состоится в следующем году, контентное наполнение продукта заметно расширится.

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#funcom #dune spice wars #shiro games
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