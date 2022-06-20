Выводы в конторе, по всей видимости, не сделали. Жаловаться не надо — меняться надо.

Вскоре после начала специальной операции компания Meta Platforms Inc.* (в девичестве — Facebook Inc.) разрешила публиковать на страницах своих социальных сетей к расправе над российскими военнослужащими. Впоследствии, предвидя фатальные для присутствия компании на российском рынке последствия, её представители попытались оправдаться, заявив, что разрешили указанные действия только для украинских пользователей, дескать, им надо выпустить пар. К сожалению для Meta*, прикола в России не поняли, и компания вместе с её сервисами Facebook* и Instagram* была признана экстремисткой со всеми вытекающими из этого последствиями.

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Источник изображения: х/ф «Социальная сеть», 2010 год, реж. Дэвид Финчер.

Сегодня, как сообщает «РИА Новости», в Мосгорсуде прошло заседание по делу о жалобе Meta Platforms Inc.* на признание экстремистской организацией. Согласно представителям компании, в Meta* не допускают призывов к насилию в отношении граждан России и выступают против русофобии. Также, по словам представителей компании, Мосгорсуд не имел полномочий на рассмотрение дела в отношении международной компании, а юристам Meta* предоставили слишком мало времени на ознакомление со всеми его материалами, которые, к тому же, были предоставлены калифорнийскому офису компании на русском языке без перевода.

Прокурор же выступил против отмены решения, заявив, что Meta* систематически занималась дискриминацией российских СМИ, осуществляла экстремистские призывы и всячески потворствовала размещению заведомо ложной информации на страницах своих ресурсов, игнорируя запросы Роскомнадзора.

Как итог, решение суда было оставлено без изменений — жалоба не была удовлетворена. А Meta* можно сказать только одно: надо было «приземляться», исполнив требование российского законодательства, тогда и «проблема» в лице непереведённых материалов дела не стала бы критической.

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* — компания Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской организацией, деятельность которой в стране запрещена. Доступ к принадлежащим ей социальным сетям Facebook и Instagram на территории России заблокирован.