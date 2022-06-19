Что было вполне ожидаемо. Как и многое другое.

На дворе вечер воскресенья, а это означает только две неизбежные вещи: завтра всем дружно на работу, а Valve опубликовала десятку лидеров по итогам очередной недели продаж игр (и не только) в Steam. Строго говоря, большого удивления свежий чарт, как и практически все его предшественники, не вызывает: всё вполне предсказуемо, учитывая календарь релизов, принятие тех или иных новинок игроками и сообщений о продажах со стороны разработчиков.

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Итак, безусловным лидером по итогам уходящей недели продолжает оставаться портативный ПК Steam Deck. На втором месте расположилась вышедшая на этой неделе Steam-версия Final Fantasy VII Remake Integrade, ну а замыкает тройку лидеров Chivalry 2. Что касается ожидавшегося многими битемап-экшена Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge, но новинке удалось стартовать с пятой позиции. Что, учитывая нишевость данного жанра и давным-давно ушедшие времена «Черепашек-ниндзя», иначе как огромным успехом назвать невозможно.

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В целом десятка лидеров выглядит соответствующим образом: