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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
TMNT Shredder’s Revenge стартовала с пятой позиции в недельном чарте продаж в Steam
Что было вполне ожидаемо. Как и многое другое.
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На дворе вечер воскресенья, а это означает только две неизбежные вещи: завтра всем дружно на работу, а Valve опубликовала десятку лидеров по итогам очередной недели продаж игр (и не только) в Steam. Строго говоря, большого удивления свежий чарт, как и практически все его предшественники, не вызывает: всё вполне предсказуемо, учитывая календарь релизов, принятие тех или иных новинок игроками и сообщений о продажах со стороны разработчиков.

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Итак, безусловным лидером по итогам уходящей недели продолжает оставаться портативный ПК Steam Deck. На втором месте расположилась вышедшая на этой неделе Steam-версия Final Fantasy VII Remake Integrade, ну а замыкает тройку лидеров Chivalry 2. Что касается ожидавшегося многими битемап-экшена Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge, но новинке удалось стартовать с пятой позиции. Что, учитывая нишевость данного жанра и давным-давно ушедшие времена «Черепашек-ниндзя», иначе как огромным успехом назвать невозможно.

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В целом десятка лидеров выглядит соответствующим образом:

  • Steam Deck;
  • Final Fantasy VII Remake Integrade;
  • Chivalry 2;
  • Monster Hunter Rise;
  • Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge;
  • Monster Hunter Rise — Sunbreak;
  • Elden Ring;
  • V Rising;
  • The Quarry;
  • Starship Troopers Terran Command.
#steam #valve
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