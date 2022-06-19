Что, безусловно, много, но лишь относительно.

В начале апреля в продажу поступила приключенческая игра LEGO Star Wars The Skywalker Saga, представляющая собой весьма забавную и интересную «коллаборацию» двух известных брендов. Весьма быстро стало понятно, что мы имеем дело с самым успешным релизом в истории выпускавшихся под брендом LEGO видеоигр, и вот, по итогам двух с половиной месяцев продаж разработчики поделились приятной для себя статистикой: тираж игры достиг и преодолел отметку в пять миллионов копий

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Хотя показатель продаж выглядит солидным, но на самом деле мы имеем дело с закономерным очень стремительным снижением интереса к LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Сами посудите: за первые две недели продаж было реализовано 3,2 миллиона копий, и лишь спустя ещё два месяца игре удалось «добить» 1,8 млн копий для достижения «круглого» числа.