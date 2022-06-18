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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Предзаказчики экшена Steelrising в конце августа смогут поучаствовать в его бета-тестировании
В интересное время живём: платить, чтобы поучаствовать в том, что должны делать сами девелоперы за свою зарплату.
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В сентябре в продажу поступит экшен Steelrising про альтернативный Париж XVIII века и спятившего короля Людовика XVI — ну, того, который в нашей реальности известен тем, что стал последним в своей династии вследствие революции и умножения его шеи на ноль с помощью гильотины. Сегодня на Steelrising начался приём предварительных заказов, благодаря чему стало известно, что все оформившие предзаказ смогут поучаствовать в «эксклюзивном» бета-тестировании, которое начнётся 25 августа. Вместе с тем предзаказчики получат специальный облик для главной героини.

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Напомним, что в Steelrising мы играем за преданную королеве Марии-Антуанетте автоматона Эгиду, которой предстоит помещать Людовику XVI собрать армию роботов, с помощью которой он собирается натворить немало бед. Не стоит искать в местном сюжете какой-то смысл и логику: задача у игры вовсе не в том, чтобы повествовать какую-то серьёзную историю.

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Релиз Steelrising назначен на 8 сентября. Если всё будет хорошо, то переносов не случится. Если же нет, то удивления ни у кого не возникнет.

#spiders #steelrising
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Муж_ЗАГЛOТА
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Sukesada
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