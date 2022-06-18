В сентябре в продажу поступит экшен Steelrising про альтернативный Париж XVIII века и спятившего короля Людовика XVI — ну, того, который в нашей реальности известен тем, что стал последним в своей династии вследствие революции и умножения его шеи на ноль с помощью гильотины. Сегодня на Steelrising начался приём предварительных заказов, благодаря чему стало известно, что все оформившие предзаказ смогут поучаствовать в «эксклюзивном» бета-тестировании, которое начнётся 25 августа. Вместе с тем предзаказчики получат специальный облик для главной героини.
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Напомним, что в Steelrising мы играем за преданную королеве Марии-Антуанетте автоматона Эгиду, которой предстоит помещать Людовику XVI собрать армию роботов, с помощью которой он собирается натворить немало бед. Не стоит искать в местном сюжете какой-то смысл и логику: задача у игры вовсе не в том, чтобы повествовать какую-то серьёзную историю.
Релиз Steelrising назначен на 8 сентября. Если всё будет хорошо, то переносов не случится. Если же нет, то удивления ни у кого не возникнет.