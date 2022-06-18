Не устать бы.

До выхода Diablo IV нужно ещё постараться дожить в добром здравии — по самым скромным прикидкам, основанным на неточной официальной информации от Blizzard, релиз состоится в первой половине следующего года — однако разработчики не ставят публикацию свежих сведений на паузу. Даже наоборот: несколько часов назад, например, стало известно, что на прохождение одиночной кампании Diablo IV потребуется порядка 35 часов.

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Естественно, данное значение является «средним по больнице». Тем, кто знаком с жанром в целом, удастся пройти игру быстрее; новичкам же, вероятно, придётся «поковыряться» подольше. Тем не менее, опубликованная геймдиректором Diablo IV статистика позволяет сделать главный вывод: в плане контентного наполнения новинка примерно в два раза превосходит Diablo III, прохождение которой, по различным подсчётам, занимало 15—20 часов.

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Кроме того, в Diablo IV сделана ставка на высокую реиграбельность: игроки смогут самостоятельно принимать решения, какие задания и в какой последовательности выполнять. Очевидно, от этого будут зависеть доступные при выполнении последующих заданий возможности, что от прохождения к прохождению будет в значительной степени менять геймплейные стили. Весьма интересный подход.