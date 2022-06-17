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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Аналитики: Diablo Immortal заработала уже более 24 миллионов долларов
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Несмотря на все связанные с негативным восприятием системы монетизации Diablo Immortal перипетии, в целом проект несмотря ни на что зарабатывает огромные деньги. Согласно данным AppMagic, за первые две недели после релиза Diablo Immortal принесла своим создателям уже больше двадцати четырёх миллионов долларов.

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Львиная доля выручки Diablo Immortal приходится на США: американские геймеры «задонатили» в мобильный ролевой экшен примерно 43 % от вышеуказанной суммы. Следом по «капиталовложениям» с 23 %идут пользователи из Южной Кореи. С огромным отставанием следуют Япония, Германия и Канада, общий вклад жителей которых в процветание Blizzard составил 17 %.

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Стоит отметить, что Diablo Immortal в плане выручки продемонстрировала самый успешный старт среди всех игр серии. Всё это, конечно, весьма удручающе для геймеров, тоскующих по былым временам, но такова суровая реальность.

#blizzard #diablo immortal
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