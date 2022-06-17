К сожалению, реалии современной игровой индустрии таковы, что между анонсом и релизом проектов проходит огромное, подчас немыслимое количество времени. Премьера стратегии Starship Troopers Terran Command состоялась в конце 2019 года, до релиза же она смогла добраться только вчера вечером.
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За неполные сутки новинка уже получила 85-процентный пользовательский рейтинг в Steam, да и в целом по «онлайну» проект демонстрирует весьма достойные результаты, учитывая, что перед нами игра не первого, не второго и, возможно, даже не третьего эшелона.
Напоминаем, действие Starship Troopers Terran Command разворачивается во вселенной «Звёздного десанта»: нам в роли бравых пехотинцев предстоит сдерживать натиск гигантских насекомых и выполнять поставленные задачи. Тем, кто страдает различными степенями инсектофобии, проект явно не рекомендуется.