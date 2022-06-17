Оценки пока очень высокие.

К сожалению, реалии современной игровой индустрии таковы, что между анонсом и релизом проектов проходит огромное, подчас немыслимое количество времени. Премьера стратегии Starship Troopers Terran Command состоялась в конце 2019 года, до релиза же она смогла добраться только вчера вечером.

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За неполные сутки новинка уже получила 85-процентный пользовательский рейтинг в Steam, да и в целом по «онлайну» проект демонстрирует весьма достойные результаты, учитывая, что перед нами игра не первого, не второго и, возможно, даже не третьего эшелона.

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Напоминаем, действие Starship Troopers Terran Command разворачивается во вселенной «Звёздного десанта»: нам в роли бравых пехотинцев предстоит сдерживать натиск гигантских насекомых и выполнять поставленные задачи. Тем, кто страдает различными степенями инсектофобии, проект явно не рекомендуется.