Что поделать, Tomb Raider и Deus Ex уже не под контролем издателя.

Компания Square Enix провела короткую видеотрансляцию продолжительностью около 10 минут, представив несколько важных игр и дополнений. О представленной Dragon’s Dogma II можно прочитать в нашей отдельной заметке, а сейчас речь пойдёт об остальных проектах.

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В самом начале зрителям показали обновлённую версию ремейка Final Fantasy VII, страница с игрой уже появилась в магазине Steam. Проект уже должен поступить в продажу сегодня, 17 июня, ранее его можно было купить только в Epic Games Store. Там обновлённый ремейк Final Fantasy VII числился с декабря 2021 года на правах временного эксклюзива. Важная новость для всех немногочисленных владельцев Steam Deck: игра будет полностью совместима с карманным компьютером от Valve.

Следом была показана Final Fantasy VII Ever Crisis — одиночная мобильная ролевая игра, действие которой происходит на протяжении всего временного периода Final Fantasy VII. Разработчики поспешили сообщить о том, что закрытое бета-тестирование игры состоится на iOS и Android позже в текущем году.

У мобильной королевской битвы Final Fantasy VII The First Soldier стартует третий сезон, по такому случаю был выпущен новый трейлер.

В самом конце короткой презентации Square Enix показала ещё два своих проекта — оба связаны со вселенной Final Fantasy, как бы это кому ни нравилось. Первый называется Crisis Core: Final Fantasy VII — Reunion. Это приквел FF VII, посвящённый Заку Фэйру, который вышел в 2007 году исключительно на портативной консоли PlayStation Portable.

Обновлённую версию выпустят на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Сам ремастер должен выйти до конца текущего года, сам сюжет менять не будут, а вот графику полностью обновят. Помимо этого, ремастер получит полностью озвученные диалоги.

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Final Fantasy VII Rebirth — вторая часть ремейка FF VII, которую выпустят на PlayStation 5 не раньше зимы 2023-го года. Весь проект-ремейк будет разбит на три части, поэтому нас ждёт ещё одна игра, имеющая прямое отношение к FF VII. Когда состоится её анонс — узнаем когда-нибудь позже.