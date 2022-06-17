«Быстро, однако». (с)

Путь выполненной в «изъезженном» сеттинге скандинавской мифологии градостроительной стратегии Frozenheim в раннем доступе был совсем недолгим по меркам современного игропрома. Проект вышел в Steam Early Access в конце мая прошлого года, и вот, теперь избавился от соответствующей портящей товарный вид таблички. По такому случаю девелоперы устроили на Frozenheim распродажу со скидкой в 20 %, которая продлится до 7 июля; так что если вы готовы окольными путями пополнить свой Steam-кошелёк, то сейчас самое время присмотреться к данному творению.

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Frozenheim представляет собой градостроительную стратегию с элементами выживания, в которой нам необходимо отстроить поселение и сохранить жизни его обитателей, добывая новые ресурсы и исследуя близлежащие территории.

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За время пребывания в раннем доступе Frozenheim не обрела достаточного уровня популярности, да и средний пользовательский рейтинг — 73 % — оставляет желать лучшего. Возможно, хотя и крайне маловероятно, что с сегодняшнего дня дела у разработчиков из Paranoid Interactive пойдут в гору.