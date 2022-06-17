Видимо, окрылённые неожиданным успехом разработчики будут сообщать о каждых промежуточных результатах.

Успех V Rising, где одни вампирчики сражаются с другими вампирчиками, был неожиданным для всех, включая самих разработчиков из Stunlock Studios. Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, как сильно девелоперы этому рады. Сегодня, спустя месяц после выхода проекта в раннем доступе, представители Stunlock сообщили, что в V Rising сыграли уже два миллиона пользователей.

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Тенденция роста аудитории, безусловно, снижается, но до существенного падения ещё далеко. По статистике, за первые две недели продаж аудитория V Rising достигла полутора миллионов пользователей. Последующие полмиллиона игроков проект набирал ещё две с половиной недели.

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Согласно первоначальному плану, V Rising собираются продержать в раннем доступе в течение года, то есть, до мая 2023-го. Удастся ли планам осуществиться — это вопрос, который в современной игровой индустрии лучше не задавать и вообще не обсуждать, дабы потом не расстраиваться. Пока что игра успешно развивается и даже получает всё новые локализации: на днях, например, в V Rising вместе со многими другими появился и русский язык.