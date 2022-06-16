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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Россиянин выиграл иск к Sony из-за отключения PlayStation Store
Так следует сделать каждому владельцу консоли PlayStation.
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Как известно, компания Sonyв начале марта присоединилась к так называемым санкциям против России и практически «окирпичила» в нашей стране свои консоли PlayStation вследствие блокировки доступа к магазину PlayStation Store. Ситуацию иначе как вопиющим беспределом назвать нельзя, и некоторые активные граждане начали подавать на Sony в суд. И вот, начали прилетать первые несущие интересные вести ласточки.

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Как передаёт портал «Право.ru», Петушинский районный суд Владимирской области удовлетворил иск одного из владельцев консоли PlayStation 5 Digital Edition к акционерному обществу «Сони Электроникс». По словам истца, его консоль не имеет привода дисков и, как следствие, утратила работоспособность после отключения в России PlayStation Store в одностороннем порядке со стороны Sony. Истец требовал заменить товар на работоспособный.

И вот, как сообщается, иск был удовлетворён. Суд сослался на Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года № 17, гласящего, в частности, что недостатки программного обеспечения для сложного товара являются недостатком оборудования в целом. Согласно закону о защите прав потребителей, покупатель имеет право требовать замены товара в течение его срока службы в случае невозможности его использования по назначению.

Компания «Сони Электроникс» будет обязана в течение недели заменить истцу PlayStation 5 Digital Edition «на рабочую». По всей видимости, речь идёт о версии с приводом дисков. В случае неисполнения постановления суда с компании будут взыскивать по 500 рублей за каждый день просрочки. По мнению экспертов, в силу сложившихся обстоятельств процесс замены консоли может затянуться на долгое время, и истец вполне может «отбить» всю стоимость приставки на одних только пени.

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Возможно, если аналогичным образом поступит каждый владелец PlayStation 5 в России, то ситуация с неадекватным отношением Sony к своим российским потребителям сдвинется с мёртвой точки.

#sony #playstation 5
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