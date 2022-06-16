Создатели магазина подвели промежуточные итоги.

Пока добровольные освобождённые от обязанностей писатели на нашем сайте следуют пословице "Повторение — мать учения", в мире появляются действительно свежие новости. Так, например, сегодня разработчики отечественного магазина мобильных приложений NashStore подвели итоги первого месяца работы сервиса. И итоги эти, надо признать, могли бы быть более внушительными.

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Согласно официальной статистике, за первый месяц (неполный) в NashStore зарегистрировались более миллиона пользователей, загрузивших более трёх с половиной миллионов приложений. Наиболее популярными приложениями стали «2ГИС», «ВТБ-Онлайн», «Почта России», Rutube и «Альфа-Банк», а наибольшее число загрузок приходятся на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Краснодарский край. На долю этих регионов суммарно приходится 45 % всех пользователей NashStore.

Разработчики продолжат развивать сам сервис и повышать его ассортимент. В частности, в NashStore уже активно добавляются игры от таких издательств, как 505 Games, HeroCraft и других.

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Напомним, что необходимость в NashStore возникла после того, как Google и Apple стали удалять приложения попавших под так называемые санкции отечественных банков и иных компаний. К сожалению, NashStore работает только на Android, поскольку операционная система iOS ввиду своей закрытости, которую Apple объясняет якобы заботой о безопасности пользователей, не допускает использование «маркетплейсов», отличных от App Store. Так что для владельцев «айфонов» в России наступает момент истины.