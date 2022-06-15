Сегодня, 15 июня, наступил последний день официального жизненного цикла браузера Internet Explorer. Программа окончательно уходит на покой, о намерении полностью прекратить поддержку браузера компания Microsoft ещё в мае текущего года.
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Уже с завтрашнего дня пользователей IE будут перенаправлять в Edge, современную версию браузера Microsoft, построенную на базе движка Chromium. Если у пользователя останется необходимость пользоваться веб-версиями разных приложений для Internet Explorer, то специально для таких ситуаций существует специальный режим браузера Edge.
Напомним, самая первая версия Internet Explorer появилась в 1995 году, с тех самым пор браузером снабжались все версии операционной системы Windows вплоть до 8.1. Уже в Windows 10 на смену легендарному «ослику» пришёл Edge, который чуть позднее перевели на современный и быстрый движок Chromium.