Как известно, хоррор The Quarry должен был выйти вместе с соответствующим сетевым режимом. Незадолго до старта продаж, однако, разработчики из Supermassive Games сообщили, что в день релиза будет доступна только сюжетная часть проекта, а мультиплеер задержится почти на целый месяц — до 8 июля. Теперь представители студии объяснили, как так вышло.
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Оказывается, на процесс подготовки мультиплеера The Quarry повлияли события на территории Украины. По словам представителей Supermassive Games, часть их сотрудников, участвовавших в работе над сетевым режимом игры, как раз из Украины. Как следствие, их самих, а также рабочий сервер пришлось передислоцировать в Польшу, что и привело к срыву изначально обозначенных сроков. К счастью, работа над мультиплеером к тому моменту уже была почти закончена, поэтому задержка составила недолгие по меркам сегодняшней игровой индустрии четыре недели.
Напомним, что The Quarry вышла 10 июня и получила весьма тёплые отзывы. В России проект недоступен, потому что издательство 2K Games входит в состав компании Take-Two Interactive, объявившей о приостановке продаж своих игр в нашей стране.