Издательство THQ Nordic и разработчики из Purple Lamp и GolemLabs объявили о том, что средневековый симулятор The Guild 3 вышел из раннего доступа, где пробыл около пяти лет. По случаю полноценного релиза студия-разработчик представила новый трейлер.
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Релизная версия The Guild 3 может похвастаться переводом текстов на несколько дополнительных языков, среди которых есть и русский. Также теперь проект поддерживает облачные сохранения в Steam, он получил доработанную систему анимаций и улучшенный звук.
По сюжету, игрок в The Guild 3 оказывается в Европе 1400 года. На смену тёмному Средневековью с торжествующим дворянством и духовенством приходит новая эпоха с городами вольных торговцев и вольных умов. Геймеру придётся погрузиться в тонкости создания семейной династии, чей род может продлиться на столетия.
The Guild 3 — это уникальная смесь экономического и исторического симуляторов, стратегии и ролевой игры. Основные особенности проекта:
- приведите своего персонажа и его род к богатству и влиятельности;
- осваивайте честное ремесло, торгуйте, заводите романы, подкупайте чиновников или бросайте бомбы и отравляйте своих врагов — вам решать, каким путем накапливать все больше и больше власти;
- получайте титулы, занимайте должности в городских советах и вступайте в гильдии;
- множество разных профессий, обширная книга навыков, а также уйма открываемых действий и бонусов;
- 13 уникальных карт, основанных на подлинных исторических местах Центральной и Северной Европы;
- смена дня и ночи, а также времён года, влияющая на события в игре;
- возможность сыграть против династий друзей в сетевой игре или против искусственного интеллекта.
На момент написания данного материала у The Guild 3 в магазине Steam было почти 4900 отзывов и 60 % рейтинга.