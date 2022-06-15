Кооперативный боевик Warhammer 40,000 Darktide разрабатывается и издаётся самостоятельно компанией Fatshark, которая, как и абсолютное большинство небольших и неангажированных игровых компаний, поступила разумно и свою деятельность в России ради сиюминутного «плюса в карму», но долгосрочной потери денег, не приостанавливала. В связи с этим большой неожиданностью стал тот факт, что Warhammer 40,000 Darktide сегодня исчезла из российского сегмента Steam и встречает пользователя ставшей уже привычной припиской «Данный товар недоступен в вашем регионе».
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Стоит отметить, что сама Fatshark данное событие никак не прокомментировала, поэтому остаётся надежда на то, что мы имеем дело с ошибкой со стороны Steam. Последнее время ошибки, связанные с доступностью игр в российском регионе, в данном сервисе встречаются с устрашающей частотой. Недавно, например, в системе произошёл сбой, в результате которого многие «заблокированные» игры ненадолго вернулись в продажу в России. Впоследствии ошибку устранили.
В пользу того, что перед нами ошибка, а не «самостоятельно» избранная политика разработчиков, говорит и тот факт, что другие игры Fatshark, включая Warhammer Vermintide 2, всё ещё доступны без каких бы то ни было ограничений.
Warhammer 40,000 Darktide выйдет в свет 13 сентября. Пока что игру можно приобрести по предварительным заказам.