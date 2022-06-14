Правда, случится это нескоро.

«Выживастик» Valheim продолжает развиваться на радость как простым пользователям, так и, безусловно, самим разработчикам. Сегодня представители Iron Gate выступили в рамках «расширенной» презентации Xbox & Bethesda и поведали сразу несколько приятных новостей. Во-первых, Valheim осенью станет доступна по подписке PC Gaming Pass. Во-вторых, в начале 2023 года «выживач» доберётся до консолей Xbox вместе с соответствующей версией подписки.

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Согласно заверениям разработчиков, в Valheim будет реализована полная поддержка кроссплея между Xbox- и PC-версиями, невзирая на то, в каком сервисе приобреталась последняя.

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Напомним, что Valheim представляет собой продвинутый «выживач», в котором нам необходимо добывать ресурсы, развивать технологии и создавать всё более совершенное оружие, инструменты и материалы. В своё время Valheim привлекла внимание огромного числа пользователей, значительная часть которых с удовольствием проводит в игре время и по сей день.