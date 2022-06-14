Microsoft Flight Simulator — одна из самых (если не самая) древних игровых франшиз, которая в этом году отмечает своё сорокалетие. По такому поводу самая современная часть серии получит специальное обновление, часть которого посвящена Соединённым Штатам Америки. Именно данное североамериканское государство и будет внешне облагорожено в Microsoft Flight Simulator (2020), о чём разработчики сообщили в рамках сегодняшней «расширенной» презентации Xbox & Bethesda.
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Как и в предыдущих аналогичных обновлениях, в United States World Update будут включены воссозданные вручную американские аэропорты, достопримечательности и многое другое. Всё для того, чтобы виртуальные пилоты могли полюбоваться местными красотами с высоты птичьего полёта.
Параллельно разработчики добавили, что отныне в Microsoft Flight Simulator (2020) доступен небольшой пассажирский самолётик Beechcraft Model 18.