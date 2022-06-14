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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Wargaming собирается открыть два новых подразделения в Белграде и Варшаве на 400 человек
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Wargaming собирается открыть два новых офиса в Белграде и Варшаве, в которых будут работать около 400 человек. Соответствующая информация появилась на официальном сайте компании. Также стало известно, что варшавское подразделение займётся изданием игр, а белградское продолжит поддерживать World of Tanks и World of Warships.

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Штат сотрудников в Варшаве будет сравнительно небольшим, а сама работа будет выстроена в гибридном формате — это когда часть сотрудников работает в офисе, а часть на «удалёнке». Подразделение в Белграде будет составлено не только из новых разработчиков, но также из сотрудников других офисов Wargaming.

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Напомним, 4 апреля компания Wargaming объявила о намерении полностью свернуть свою деятельность на территории России и Беларуси, опубликовал соответствующую заметку на официальном сайт.

#world of tanks #wargaming
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