Продолжаете «донатить»?

Wargaming собирается открыть два новых офиса в Белграде и Варшаве, в которых будут работать около 400 человек. Соответствующая информация появилась на официальном сайте компании. Также стало известно, что варшавское подразделение займётся изданием игр, а белградское продолжит поддерживать World of Tanks и World of Warships.

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Штат сотрудников в Варшаве будет сравнительно небольшим, а сама работа будет выстроена в гибридном формате — это когда часть сотрудников работает в офисе, а часть на «удалёнке». Подразделение в Белграде будет составлено не только из новых разработчиков, но также из сотрудников других офисов Wargaming.

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Напомним, 4 апреля компания Wargaming объявила о намерении полностью свернуть свою деятельность на территории России и Беларуси, опубликовал соответствующую заметку на официальном сайт.