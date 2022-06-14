Рассказ был включён в ежеквартальный отчёт.

3070 Ti за 80 с началом в Регарде

3070 Ti за 80 с началом в Регарде

Компания Blizzard опубликовала очередной квартальный отчёт, в котором раскрывается подробная информация о ходе разработки ролевого экшена Diablo IV. На этот раз речь пошла о создании класса некроманта.

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Итак, для некроманта будут доступны два вида ресурсов: трупы для призыва скелетов и других заклинаний, а также самовосстанавливающаяся эссенция. Дополнительно герой этого класса может использовать мечи, кинжалы, жезлы, щиты и проклятия.

Самое интересное начинается, когда дело доходит до максимального уровня. Там у некромантов есть возможность выбрать между разными стилями игры с использованием армии нежити, крови, костей и тьмы.

Ещё в своём материале разработчики рассказали о так называемой «Книге мёртвых» — уникальной системе некромантов, которая предоставляет возможность призывать големов, скелетов-воинов и скелетов-магов. Наконец, для каждого вида прислужников можно будет подобрать специализацию, превратив их в налётчиков, защитников и жнецов. У некроманта также есть возможность жертвовать такими прислужниками ради получения личных улучшений.

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Напомним, релиз Diablo IV, по последним данным, состоится в будущем году на ПК, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X и S.