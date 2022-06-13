SHODAN на месте.

В рамках мероприятия PC Gaming Show был показан геймплейный трейлер ремейка System Shock, также это видео было дополнительно «укомплектовано» интервью с идейным вдохновителем проекта Уорреном Спектором.

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Что до самого трейлера, то там засветились несколько обновлённых локаций, зрителям также показали несколько кинематографических моментов System Shock. Без одиозной SHODAN запечатлённое действо тоже не могло обойтись — она всё так же холодно вещает где-то на фоне, не забывая сообщать герою о бессмысленности его существования.

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Релиз System Shock должен состояться на ПК, PlayStation и Xbox. Точной даты пока нет, но разработчики дали понять, что всё случится уже в этом году. Наверное.