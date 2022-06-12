Разработчики из Asobo Studio представили на трансляции Microsoft новый трейлер своего атмосферного экшена A Plague Tale: Requiem, ролик получил подзаголовок End of Innocence. В представленном видеоматериале нам демонстрируют несколько новых локаций, всё тех же крыс и неугомонных солдат.
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Название трейлера недвусмысленно даёт понять, что главной героине Амиции придётся вести бой на равных и меньше прятаться. Это, к слову, хорошо заметно и по представленному визуальному ряду.
Релиз A Plague Tale: Requiem должен состояться до конца текущего года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.