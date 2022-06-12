Саму игру бы дождаться.

Разработчики из Ebb Software обнародовали системные требования своего мрачного хоррора Scorn, который находится в производстве уже неприличное количество времени. Сразу отметим, что авторы хоррора рекомендуют использовать SSD, у которого игра заберёт 50 Гбайт свободного места.

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Минимальные требования выглядят следующим образом:

процессор: AMD Ryzen 3 3300X или Intel Core i5-8400;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или аналогичная от AMD.

А теперь перейдём к перечислению характеристик системы, конфигурация которой в понимании Ebb Software является рекомендуемой:

процессор: AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i7-8700;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 или аналогичная от AMD.

Герой путешествует по странному миру, трогает своими жилистыми и высохшими руками странные поверхности, а также взаимодействует с предметами на «взаимовыгодных условиях». Иногда исследователю в Scorn приходится брать в руки оружие, аккуратно заряжать его светящимися пулями и отстреливаться от монстров с огромными тушами и крохотными ножками. Сами разработчики утверждают, что геймплей Scorn также включает в себя решение загадок, взаимодействие с персонажами, получение нового оружия и способностей, а также скрупулёзное исследование локаций.

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Хоррор Scorn находится в разработке уже слишком много времени, его релиз несколько раз откладывался в связи с желанием авторов «поработать над концепцией, довести всё до ума» и так далее. По последним данным, проект от студии Ebb Software поступит в продажу в октябре 2022 года на ПК, Xbox Series X и S. Хочется верить, что новых переносов не будет.