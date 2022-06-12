Современные видеоигры и «премиальная» модель распространения всё хуже и хуже уживаются в одном предложении. Причин на то несколько: здесь и всё нарастающее давление «фритуплеек» (игр, распространяемых формально бесплатно, но подразумевающих внутриигровую монетизацию), и популяризация подписных сервисов вроде Xbox Game Pass, ну и, наконец, постоянно растущие аппетиты издателей, которые «заламывают» за профинансированные ими игры ценники в $70 и выше, что, мягко говоря, уже неприемлемо.
реклама
Как результат, некоторые ранее «премиальные» игры ради сохранения своей популярности начинают переходить на условно-бесплатные модели, и вот, похоже, следующим таким «перебежчиком» станет Overwatch. По крайней мере, на это весьма прозрачно намекнул инсайдер The Snitch, который ранее «слил» практически все анонсы с июньской State of Play, заслужив тем самый определённый кредит доверия в среде игровой журналистики.
Строго говоря, на сегодняшний день неясно, что подразумевается под Overwatch. Как известно, сейчас идёт активное доведение до ума Overwatch 2, которая, в теории, буквально заменит собой первую часть. Возможно, условно-бесплатной станет именно она, но и исключать вероятность перевода на соответствующие рельсы первой части тоже не стоит списывать со счетов: релиз Overwatch 2 ещё неизвестно, когда состоится, а аудитория у оригинала постоянно сокращается по причинам, которые фанатам проекта объяснять не нужно.