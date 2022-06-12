Разработчики из Studio Wildcard выпустили трейлер бесплатного дополнения Fjordur к своему симулятору выживания в открытом мире ARK: Survival Evolved. Данный набор контента выйдет сегодня в 20:00 по московскому времени.
реклама
Fjordur добавит в ARK: Survival Evolved новый архипелаг, вдохновлённый скандинавской мифологией. Разработчики заявляют, что в эту местность входит свыше 140 квадратных километров новых биомов с активностями и существами.
Полная локация Fjordur включает в себя четыре больших острова с новыми руинами, монолитами и пещерами. Особо любознательным игрокам рекомендуется обратить внимание на местное дерево Иггдрасиль, аккумулирующее возле себя уникальные природные явления.
Из новых существ, которые появятся в игре с выходом обновления Fjordur, следует отметить следующих индивидов:
- Фенрир — огромный волк, не поддающийся обычным методам приручения. Если его поймать поймать и оседлать, то у игрока получится замораживать врагов с помощью особого умения;
- Эндрюсарх — очень злая и быстрая собака, на которую можно уставить пулемёт после приручения;
- Десмодус — максимально похожее на летучую мышь существо. После приручения его можно отправлять на поиски мелкой добычи;
- Фъёрдхавк — крупная птица, похожая на ястреба (что понятно из названия).
Разработчики описывают его как «удивительно игривого компаньона, способного ловить цели, а также находить раненую добычу и сообщать об этом хозяину.