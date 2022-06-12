Они ожидаемо щадящие.

Всего через два с половиной месяца в продажу поступит перезапуск Saints Row — с новыми героями, новым городом, но старыми как мир целями. Официально системные требования проекта до сих пор неизвестны, однако на страничке проекта в Epic Games Store они уже появились. Не берёмся заявлять, правдоподобны они или нет, но обычно подобная информация с течением времени подтверждается. На EGS-страничке перезапуска указаны только минимальные требования, но на текущий момент и данная информация бесценна.

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Итак, чтобы запустить и воспроизводить новую Saints Row на минимальных настройках качества, при минимально допустимой частоте кадров (30 fps) и при стандартном разрешении (1080p), вам потребуется компьютер примерно такого уровня производительности:

процессор: Intel Core i3-3240 или AMD Ryzen 3 1200;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 480;

50 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

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Релиз новинки должен состояться 23 августа. Если, конечно, его не отложат.