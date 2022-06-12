Разработчики из студии Spikewave Games совместно с Perp Games и Astrolabe Games представили геймплейный трейлер стелс-боевика Evotinction. Помимо этого, была также представлена запись игрового процесса продолжительностью чуть более 10 минут.
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Evotinction рассказывает историю героя Доктора Лю, руководителя отдела исследований и разработок изолированного автономного исследовательского центра.
В какой-то момент в этой организации происходит непредвиденное: управляющий ИИ оказался заражён, а сервисные роботы стали атаковать простых людей. Перед игроком ставится непростая задача — найти всех выживших и устранить причину поломки ИИ.
Evotinction должна поступить в продажу весной 2023 года на ПК, PS4 и PS5.