Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!

В относительно недалёкой перспективе ремейки Resident Evil 2 и Resident Evil 3, а также Resident Evil 7 получат так называемые некстгенные обновления. Безусловно, спустя почти два года после появления консолей текущего поколения говорить о «некстгене» уже просто неприлично, но привычка — вторая натура, и многие разработчики продолжают использовать «зазывающий» термин. В частности, сегодня стало известно, что соответствующие обновления для вышеуказанных игр увеличат их минимальные системные требования.

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Так, например, если на сегодняшний день для запуска Resident Evil 7 и ремейков Resident Evil 2 и 3 достаточно компьютера с видеокартой GeForce GTX 760 или Radeon R7 260X, то после установки обновлений вам потребуется как минимум GeForce GTX 960 или Radeon RX 460. Требования к операционной системе тоже возрастут — с минимума в лице Windows 7 до Windows 10 при обязательной поддержке DirectX 12. Данное требование обусловлено тем, что в обновлённых версиях данных игр будет представлена трассировка лучей.

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Когда выйдет обновление, пока неясно, но, скорее всего, всё тайное станет явным 14 июня в рамках игровой презентации Capcom.