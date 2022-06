На бумаге выглядит неплохо. Разработчики, правда, no-name.

Нежданно-негаданно разработчики из Free Range Games в заключительный день рабочей недели, когда людям обычно не до вторичных новостей, решили представить вниманию общественности приключение с элементами выживания The Lord of the Rings Return to Moria. Сопутствующий видеоролик прилагается.

реклама

По сюжету, группе гномов во главе с Гимли предстоит вернуться в Морию, чтобы отстроить и восстановить некогда процветающее королевство гномов. Естественно, так просто эту задачу не выполнить: в местных копях обосновалось Зло, которое будет периодически обрушивать на гномов свою ярость. Чтобы выжить, гномам предстоит возводить различные постройки и укрепления, добывать ресурсы, создавать оружие и различные механизмы, и многое другое.

Допускается одиночное или кооперативное прохождение с возможностью участия до восьми товарищей. Безусловно, в таком режиме The Lord of the Rings Return to Moria предстанет в максимально добром свете. Релиз должен состояться в следующем году.

анонсы и реклама -33% на RTX 3080 Gigabyte Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS -32% на MSI Ventus 3070 Ti 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр -25% на RX 6700 XT ASUS RTX 3050 MSI дешевле 40 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Что касается студии Free Range Games, то данный коллектив ничем особо не знаменит. Известно лишь, что они выступают в качестве второстепенных разработчиков The Callisto Protocol.