Нежданно-негаданно разработчики из Free Range Games в заключительный день рабочей недели, когда людям обычно не до вторичных новостей, решили представить вниманию общественности приключение с элементами выживания The Lord of the Rings Return to Moria. Сопутствующий видеоролик прилагается.
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По сюжету, группе гномов во главе с Гимли предстоит вернуться в Морию, чтобы отстроить и восстановить некогда процветающее королевство гномов. Естественно, так просто эту задачу не выполнить: в местных копях обосновалось Зло, которое будет периодически обрушивать на гномов свою ярость. Чтобы выжить, гномам предстоит возводить различные постройки и укрепления, добывать ресурсы, создавать оружие и различные механизмы, и многое другое.
Допускается одиночное или кооперативное прохождение с возможностью участия до восьми товарищей. Безусловно, в таком режиме The Lord of the Rings Return to Moria предстанет в максимально добром свете. Релиз должен состояться в следующем году.
Что касается студии Free Range Games, то данный коллектив ничем особо не знаменит. Известно лишь, что они выступают в качестве второстепенных разработчиков The Callisto Protocol.