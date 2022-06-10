Сказать, что это было ожидаемо — ничего не сказать.

Если понадобится описать игровую индустрию последних нескольких лет, то «Перенос погоняет переносом другой перенос» будет едва ли не самым точным определением. Сегодня у нас появилась ещё одна причина так считать: разработчики из Blackbird Interactive совместно с издательством Gearbox Publishing поделились неприятным известием: релиз космической стратегии Homeworld 3 состоится не в конце этого года, а лишь в первой половине следующего.

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Оправдание разработчики подготовили в высшей степени банальное: чтобы Homeworld 3 соответствовала высоким стандартам качества, им необходимо больше времени на доведение проекта до ума, не доводя при этом до «кранчей» (переработок) и не нарушая рабочую атмосферу.

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Напомним, что анонс Homeworld 3 состоялся в конце лета 2019 года. Подробностями собираются поделиться в августе в рамках gamescom 2022.