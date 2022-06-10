В отсутствие официальных новостей вокруг God of War Ragnarok закономерно начинают витать слухи различной степени правдоподобности. Одни утверждают, что игра никак не выйдет в текущем году и неизбежно будет отложена до года следующего, другие же наоборот — сохраняют оптимизм. А оптимизм гораздо лучше, если он подкреплён инсайдерскими сведениями, которые имеются у журналиста Bloomberg Джейсона Шрайера.
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Сегодня Шрайер опубликовал заметку, в которой, ссылаясь на три близких к разработке игры источника, сообщил, что God of War Ragnarok планируют выпустить в ноябре — вопреки различным донесениям о том, что игра «переехала» на следующий год. Более того, официальное оглашение даты релиза «Рагнарёка» состоится уже до конца июня.
God of War Ragnarok была анонсирована в 2020 году и является прямым продолжением God of War (2018). Разработчики неоднократно откладывали релиз проекта, объясняя это вызванными пандемией проблемами, однако теперь, похоже, всё наконец-то стабилизировалось.