Джейсон Шрайер огульно подобные материалы публиковать бы не стал.

В отсутствие официальных новостей вокруг God of War Ragnarok закономерно начинают витать слухи различной степени правдоподобности. Одни утверждают, что игра никак не выйдет в текущем году и неизбежно будет отложена до года следующего, другие же наоборот — сохраняют оптимизм. А оптимизм гораздо лучше, если он подкреплён инсайдерскими сведениями, которые имеются у журналиста Bloomberg Джейсона Шрайера.

реклама

Сегодня Шрайер опубликовал заметку, в которой, ссылаясь на три близких к разработке игры источника, сообщил, что God of War Ragnarok планируют выпустить в ноябре — вопреки различным донесениям о том, что игра «переехала» на следующий год. Более того, официальное оглашение даты релиза «Рагнарёка» состоится уже до конца июня.

анонсы и реклама -33% на RTX 3080 Gigabyte Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS -32% на MSI Ventus 3070 Ti 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр -25% на RX 6700 XT ASUS RTX 3050 MSI дешевле 40 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

God of War Ragnarok была анонсирована в 2020 году и является прямым продолжением God of War (2018). Разработчики неоднократно откладывали релиз проекта, объясняя это вызванными пандемией проблемами, однако теперь, похоже, всё наконец-то стабилизировалось.