И название оригинальное. Да?

3070 Ti за 80 с началом в Регарде

3070 Ti за 80 с началом в Регарде

Разработчики из студии Bloober Team анонсировали третью часть хоррор-сериала Layers of Fear, которая получила довольно неоригинальное название Layers of Fears. Как вы понимаете, приведение всех существительных ко множественному числу здесь было сделано неслучайно.

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Игрокам придётся отследить истории художников, невероятно одержимых своим ремеслом, что приводит к странным вещам, выходящим за грани понимания разумного. Проект, вы не поверите, тоже работает на базе движке Unreal Engine 5, поэтому поддержка всех новомодных технологий тут имеется.

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Layers of Fears 3 должна поступить в продажу в начале 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.