Разработчики из студии Bloober Team анонсировали третью часть хоррор-сериала Layers of Fear, которая получила довольно неоригинальное название Layers of Fears. Как вы понимаете, приведение всех существительных ко множественному числу здесь было сделано неслучайно.
реклама
Игрокам придётся отследить истории художников, невероятно одержимых своим ремеслом, что приводит к странным вещам, выходящим за грани понимания разумного. Проект, вы не поверите, тоже работает на базе движке Unreal Engine 5, поэтому поддержка всех новомодных технологий тут имеется.
Layers of Fears 3 должна поступить в продажу в начале 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.