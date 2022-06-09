Разработчики из Firaxis Games совместно с издательством 2K представили в рамках открывающего мероприятия Summer Game Fest 2022 новый трейлер Marvel’s Midnight Suns — тактической ролевой игры, в которой нужно будет дать отпор полчищам демонов из другого измерения, сражаясь в рядах Полночных Солнц — последней линии обороны Земли.
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Игрок здесь Охотник — первый оригинальный персонаж вселенной Marvel, чей облик и возможности полностью изменяемые. Геймплей Midnight Suns во многом копирует всё то, что мы видели в XCOM 2, например. Тактика, тщательное планирование, использование суперспособностей героев, кинематографическая камера и приятная глазу графика — всё это на месте.
Если вы хотите рассмотреть Marvel’s Midnight Suns во всех подробностей, то рекомендуем ознакомиться с геймплеем, записанным журналистами профильного издания.
Игра поступит в продажу 7 октября.