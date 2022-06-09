Ещё одна Dead Space, но не Dead Space?

Актёры озвучки Трой Бейкер и Роджер Кларк, которых мы знаем по многочисленным ролям в AAA-играх, представили свой проект — космический хоррор Fort Solis. Сами амбассадоры описывают его как дикую смесь из хоррора Dead Space и фильма «Луна 2112».

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Речь идёт о хорроре с видом от третьего лица, действие которого происходит на обратной стороне Марса. В главных ролях — инженер Джек Лири, который получает сигнал бедствия в форте Солис. Прибыв на место, наш герой узнаёт, что на базе никого нет. Ему придётся разбираться в случившейся катастрофе и пытаться не сойти с ума самому.

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Для Fort Solis анонсировано несколько концовок и нелинейный сюжет, проект создаётся на базе движка Unreal Engine 5, за разработку отвечает студия Fallen Leaf. Также за остальными подробностями стоит перейти на официальную страничку Fort Solis в Steam.