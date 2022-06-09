Пару лет назад ветераны Blizzard, принимавшие участие в работе над сериями Warcraft и StarCraft, объявили о создании своего собственного коллектива под названием Frost Giant Studios, который будет заниматься тем, что, собственно, и обеспечило Blizzard мировой славой — стратегиями в реальном времени. До сего дня разработчики не торопились с публикацией подробностей или видеороликов, но сегодня в рамках Summer Game Fest эта несправедливость закончилась. Встречаем, Stormgate — дебютная RTS от Frost Giant Studios.
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Сюжет следующий: в отдалённом будущем Земля была атакована инопланетянами, и нам предстоит сразиться с пришельцами, используя для этого не только человеческую смекалку и умение кооперироваться, но и все доступные военные технологии, включая громадных до зубов вооружённых мехов.
Stormgate создаётся на движке Unreal Engine 5 и, по замыслу, будет распространяться бесплатно с мягкой монетизацией в виде обликов и прочей косметики. Релиз ещё нескоро, но бета-тестирование рассчитывают провести в следующем году.