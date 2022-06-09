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Новости Software Михаил Андреев
Серверы Battlefield 2042 не выдержали нагрузки после старта первого сезона
Пару «лишних» тысяч пользователей — и всё, лежим.
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Сегодня в Battlefield 2042 стартовал первый мультиплеерный сезон, в рамках которого игра обогатилась новым полем боя, специалистом, оружием и двумя новыми вертолётами — по одному на сторону конфликта. К сожалению, DICE и EA, по всей видимости, не ожидали, что первый сезон будет пользоваться хоть какой-нибудь популярностью, в результате чего не подготовили серверную инфраструктуру, и та благополучно «легла» под тяжестью нагрузки.

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Геймеры уже начали отшучиваться, что название первого сезона Battlefield 2042 следует сменить с Zero Hour на Zero Servers.

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Согласно сведениям авторитетных инсайдеров, DICE уже «отпустила» Battlefield 2042, оставив на поддержку шутера лишь небольшой штат разработчиков, в задачу которых войдёт выпуск контента вплоть до четвёртого номерного сезона. Основной коллектив, как утверждают инсайдеры, уже переключился на работу над следующей частью серии. Что, в общем-то, правильно: утопленника уже не спасти.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
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Инсайдер: DICE почти забросила поддержку Battlefield 2042 и переключилась на следующую часть серии
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