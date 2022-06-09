Пару «лишних» тысяч пользователей — и всё, лежим.

Сегодня в Battlefield 2042 стартовал первый мультиплеерный сезон, в рамках которого игра обогатилась новым полем боя, специалистом, оружием и двумя новыми вертолётами — по одному на сторону конфликта. К сожалению, DICE и EA, по всей видимости, не ожидали, что первый сезон будет пользоваться хоть какой-нибудь популярностью, в результате чего не подготовили серверную инфраструктуру, и та благополучно «легла» под тяжестью нагрузки.

реклама

Геймеры уже начали отшучиваться, что название первого сезона Battlefield 2042 следует сменить с Zero Hour на Zero Servers.

анонсы и реклама Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia 3080 Gigabyte Gaming сильно дешевле 3070Ti RTX 3050 снова дешевле 40 тр -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU -25% на RX 6700 XT ASUS <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Согласно сведениям авторитетных инсайдеров, DICE уже «отпустила» Battlefield 2042, оставив на поддержку шутера лишь небольшой штат разработчиков, в задачу которых войдёт выпуск контента вплоть до четвёртого номерного сезона. Основной коллектив, как утверждают инсайдеры, уже переключился на работу над следующей частью серии. Что, в общем-то, правильно: утопленника уже не спасти.