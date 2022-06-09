Официально же релиз отложили до «первой половины» 2023-го.

В середине мая Bethesda поделилась неприятной, но в высшей степени ожидаемой новостью: выпустить космическую RPG Starfield в «магическую» дату 11 ноября 2022 года не получится, релиз отложен до первой половины 2023-го. С тех пор относительно проекта тишина, которая, надеемся, прервётся в воскресенье в рамках совместной игровой презентации Xbox и Bethesda. Тем не менее, своеобразный фальстарт проявила Microsoft, упомянувшая на страничке Xbox Game Pass, что релиз Starfield ожидается в «начале» 2023 года. Что в Microsoft подразумевают под «началом» года, вопрос хороший, но предположим, что под данное определение вполне идеально ложится первый квартал — с января по март включительно.

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Для официальных подробностей следует дождаться 12 июня, 20:00 по московскому времени, когда пройдёт совместная презентация Xbox + Bethesda. Также, вероятно, дополнительными сведениями о Starfield поделятся 14 июня в рамках второй, расширенной презентации компаний. Важно понимать, что в состав Xbox Game Studios сейчас входит колоссальное количество студий, и осветить все их проекты в рамках одного мероприятия физически невозможно.