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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Capcom подтвердила, что первый показ ремейка Resident Evil 4 состоится в следующий вторник
Потому что ну когда же ещё?
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Несколько дней назад Capcom обрадовала фанатов серии Resident Evil, ожидаемо анонсировав ремейк её четвёртой номерной части. Анонс практически ничем ценным с точки зрения информации не сопровождался, но уже в следующий вторник, 14 июня, это безобразие будет исправлено, о чём сегодня официально сообщила сама компания. Именно в рамках её специальной презентации и состоится формальный дебют ремейка Resident Evil 4.

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Рассчитываем, что тогда же будут оглашены и необходимые геймерам подробности проекта, поскольку на сегодняшний день известно только то, что ремейк по атмосфере будет близок к оригиналу, выйдет в конце марта следующего года и обойдёт стороной консоли текущего поколения.

#capcom #resident evil 4 remake
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