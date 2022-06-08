Потому что ну когда же ещё?

Несколько дней назад Capcom обрадовала фанатов серии Resident Evil, ожидаемо анонсировав ремейк её четвёртой номерной части. Анонс практически ничем ценным с точки зрения информации не сопровождался, но уже в следующий вторник, 14 июня, это безобразие будет исправлено, о чём сегодня официально сообщила сама компания. Именно в рамках её специальной презентации и состоится формальный дебют ремейка Resident Evil 4.

реклама

анонсы и реклама -35% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует RTX 3050 снова дешевле 40 тр -45% на 3090 Gigabyte Gaming 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке 3070 Ti Gigabyte дешевле 90 тр -60000р на 3090 !! Ti !! в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Рассчитываем, что тогда же будут оглашены и необходимые геймерам подробности проекта, поскольку на сегодняшний день известно только то, что ремейк по атмосфере будет близок к оригиналу, выйдет в конце марта следующего года и обойдёт стороной консоли текущего поколения.