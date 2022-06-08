Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
«Сбер» подтвердил закрытие своего игрового подразделения SberGames
С момента его «открытия» прошёл-то всего год.
анонсы и реклама
3070 Ti за 80 с началом в Регарде
RTX 3050 MSI дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte дешевле 90 тр
-110000р на 3090 Gigabyte Gaming
3080 Gigabyte за 100тр в Ситилинке

В начале мая СМИ со ссылкой на источники в «Сбере» сообщили, что компания собирается закрыть своё игровое подразделение SberGames. Прошёл месяц, и вот, информация подтвердилась: как сообщает «Сбер», наём новых сотрудников прекращён, а те, кто уже попали в штат, смогут переквалифицироваться и продолжить работу в «других структурах» компании.

реклама

Согласно комментарию представителя «Сбера», данное решение вызвано ограничениями для российских разработчиков: после начала специальной операции и последовавших за ней так называемых санкций для «Сбера» были закрыты международные рынки — в частности, магазины мобильных приложений App Store и Google Play.

Как сообщают источники издания «Коммерсантъ», всего игровое подразделение SberGames состояло примерно из двухсот сотрудников, значительная часть которых теперь попадёт под сокращения.

анонсы и реклама
-35% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
-45% на 3090 Gigabyte Gaming
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
-60000р на 3090 !! Ti !! в Ситилинке
RTX 3070 уже дешевле 80тр
3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде
RTX 4000 в продаже за 100тр
3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b>
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр
<b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Просуществовало SberGames всего четырнадцать месяцев: о том, что «Сбер» собирается заняться видеоиграми, стало известно в апреле прошлого года. Вот так неудобно иногда складывается судьба.

2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

RTX 3050 vs GTX 1660Ti - целесообразность переплаты за лучи и DLSS
75
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 17
6
"У вас что - нет лишних денег" или релиз Diablo Immortal
19
Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе AMD. Часть 2
107
Proof of Stake против Proof of Work: почему криптосообществу вреден переход на PoS, и чем старый PoW лучше
8
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 5
22
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
12
Сводный тест: два Scythe Shuriken, Thermalright AXP-100H Muscle и PCCooler GI-46U Corona B
4
Мои впечатления от игры Dragon Age: Inquisition. Часть 1
4

Сейчас обсуждают

Павел Папанин
18:09
И когда кулеры или что там вместо них - будут бесшумны
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
Артём Николаев
18:07
Не время играть, Родина в опасности!
«Сбер» подтвердил закрытие своего игрового подразделения SberGames
vanyaindigo
18:00
Ну, как, поиграли?
«Сбер» подтвердил закрытие своего игрового подразделения SberGames
Тема Круглов
17:57
Вот теперь то заживут геймеры и работяги. Поздравляю!
Биткоин пытается восстановиться после осеннего падения, но дно ещё впереди
Артём Николаев
17:57
Уже https://overclockers.ru/hardnews/show/23746/IBM_predstavlyaet_tehnologiju_pryamogo_ohlazhdeniya_processora_vodoj Плюс когда-то обсуждали тему делать микроканалы прямо в кремнии.
Толстенная крышка должна способствовать отводу тепла от процессоров Ryzen 7000
&lt;TopUpdate&gt;
17:57
Что не понятно, бюджетные биквайт. это когда берут очень дешевую платформу, на неё наклеивают шильдик, делают наценку огромную и продают, под видом хорошего бп. а на деле то еще поделие. И многие веду...
Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе AMD. Часть 2
Расул Халилов
17:56
>по слухам Официальное заявление AMD это теперь слухи?
Толстенная крышка должна способствовать отводу тепла от процессоров Ryzen 7000
Тема Круглов
17:56
Если все так очевидно то обычно бывает наоборот. Ладно бы вы сказали что то инсайдерское, но это каждый второй повторяет. Врятли дадут большинству заработать на понижении
Биткоин пытается восстановиться после осеннего падения, но дно ещё впереди
Johnny Milliard
17:55
И все с каменными лицами.
Мои впечатления от игры Dragon Age: Inquisition. Часть 1
&lt;TopUpdate&gt;
17:54
ролик такого ужасного кач-ве даже не верится что на уе5. ну либо халтурили и брали самые простые текстуры и модели.
По мнению мододелов на UE5, действие игры Silent Hill должно происходить в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем