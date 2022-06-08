В начале мая СМИ со ссылкой на источники в «Сбере» сообщили, что компания собирается закрыть своё игровое подразделение SberGames. Прошёл месяц, и вот, информация подтвердилась: как сообщает «Сбер», наём новых сотрудников прекращён, а те, кто уже попали в штат, смогут переквалифицироваться и продолжить работу в «других структурах» компании.
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Согласно комментарию представителя «Сбера», данное решение вызвано ограничениями для российских разработчиков: после начала специальной операции и последовавших за ней так называемых санкций для «Сбера» были закрыты международные рынки — в частности, магазины мобильных приложений App Store и Google Play.
Как сообщают источники издания «Коммерсантъ», всего игровое подразделение SberGames состояло примерно из двухсот сотрудников, значительная часть которых теперь попадёт под сокращения.
Просуществовало SberGames всего четырнадцать месяцев: о том, что «Сбер» собирается заняться видеоиграми, стало известно в апреле прошлого года. Вот так неудобно иногда складывается судьба.